三重県紀北町で、早咲きの紅梅が見頃を迎えています。長楽寺の境内にある八重紅梅は樹齢およそ300年で、直径2センチほどの色鮮やかな花を咲かせます。例年並みの12月末から咲き始め、このところの暖かさで、一気に見ごろを迎えました。紅梅の花は1月いっぱい楽しめるということです。