任期満了に伴う新潟県の五泉市長選挙が18日告示され、現職の田辺正幸さんが無投票で2回目の当選を決めました。18日に告示された五泉市長選挙には無所属の現職、田辺正幸さん以外に立候補の届け出はなく、無投票で田辺さんの2回目の当選が決まりました。田辺さんは五泉市出身の57歳。大手ホテルの社員を経て2022年の市長選挙で初当選しました。田辺さんは1期目で交流・関係人口の拡大などに取り組んだ実績をもとに市政の継続を訴え