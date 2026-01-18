（台北中央社）18日午後4時47分ごろ、北東部・宜蘭県近海を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは5.9キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は4.9と推定される。各地の最大震度は次の通り。震度4＝宜蘭県、東部・花蓮県▽震度2＝北部・台北市、新北市、中部・台中市、南投県▽震度1＝北部・桃園市、基隆市、新竹県、中部・苗栗県、彰化県、雲林県。同日午前1時1分ごろにも宜蘭県近海を震源とす