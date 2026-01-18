ビッグ６の一角を担うが、実際の順位は――。名門の不振が長引いている。現地１月17日に開催されたプレミアリーグ第22節で、トッテナムは降格圏に沈むウェストハムとホームで対戦。15分に先制を許した後、64分にクリスティアン・ロメロの得点で一度は追いつくも、終了間際の90＋３分に決勝点を浴び、１−２で敗れた。昨季は残留ラインぎりぎりの17位で、今季は現在14位。監督はアンジェ・ポステコグルーからトーマス・フラン