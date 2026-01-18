川崎フロンターレでプレーすることに幸せを感じ、こだわり続けたGK安藤駿介が、現役生活にピリオドを打ち、新シーズンからアシスタントGKコーチを務めることになった。川崎の伝統を知る男は今何を感じているのか。インタビューシリーズである（第３回／全４回）。――◆――◆――１月６日、2026年の始動日、新米コーチとして昨年までの同僚たちと汗を流す安藤の姿があった。もっともその席はもうロッカールームにはない。ス