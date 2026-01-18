eスポーツのイベントやマーケットなどを多角的な切り口で取り上げるライターの岡安学さん。今回は、2025年12月20日に開催され、過去最大規模となった『第15回TOPANGAチャリティーカップ』(通称：トパチャリ)の参戦記を紹介。今回のトパチャリは6160人のエントリーがあり、昨年の4263人を大幅に超える参加者となった。【画像】今年のチャリティーTシャツ第15回TOPANGAチャリティーカップが開催されたトパチャリは5人1チームでの参加