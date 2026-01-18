来月投開票される見通しの衆議院選挙で、広島2区から自民党現職の平口洋氏が出馬を表明しました。広島2区に立候補を表明したのは自民党現職で法務大臣の平口洋氏です。当選6回の平口氏は去年初入閣し、閣僚として迎える初めての選挙となります。物価高対策や外国人政策に取り組みたいとしています。■平口洋氏（自民・現）「物価高の問題が大きいですから、そういう問題を中心に取り上げて政治姿勢がわかってもらえるように努力し