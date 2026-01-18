18日夕方、愛知県尾張旭市の住宅で火災が発生し、現在も消火活動が続いています。消防などによりますと、18日午後5時15分ごろ、愛知県尾張旭市城前町で、「民家から火が出ている」と119番通報がありました。消防車など10台以上が出動し、現在も消火活動が続いています。これまでに高齢者とみられる男女2人が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。警察と消防が、ほかにけが人がいないか確認を進めています。