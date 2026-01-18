大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第11節が17日（土）と18日（日）に行われた。 今節の注目はIGアリーナで行われたウルフドッグス名古屋とサントリーサンバーズ大阪の上位対決。GAME1はWD名古屋に第1セットを取られるものの、2セット目から試合の流れを変えることができたサントリーがそのままセットを連取し、1-3でサントリーが勝利する。これでサントリーは20連勝と連勝