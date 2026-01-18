１８日午後６時頃、京王線・柴崎駅で人身事故が発生した。この影響で、京王線はつつじヶ丘-飛田給駅間と、京王相模原線の調布-若葉台駅間の上下線で運転を見合せている。京王電鉄によると、午後７時１０分ごろ運転再開の見込み。また、京王ライナー５・７号と京王ライナー３９・４１・４３号は運休となる。