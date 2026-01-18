愛知県豊明市で18日、子供たちが防犯や環境について学ぶイベントが開かれました。会場には全国に1台しかないクラウンスポーツのパトカーや、ゴミ収集車などの「はたらく車」が展示され、子供たちはトラックの運転席に座り、ドライバーから歩行者がどのように見えるかなどを学びました。参加した子供：「（運転席から）人が見えなかったりするのを初めて知って、これからはトラックを見たら手を上げて渡ろう