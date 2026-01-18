アイドルグループのSixTONESが、19日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『しゃべくり007』(毎週月曜21:00〜)に出演する。SixTONES番組では、ジェシー、京本大我、松村北斗、田中樹が“東京SixTONES”、高地優吾、森本慎太郎が“横浜SixTONES”に分かれてトーク。しかし“東京SixTONES”は、松村が「出身は静岡」、田中が「出身は千葉」と明かし、さっそく“地元”の定義について上田晋也がツッコむ。今回は、6人の青春時代の