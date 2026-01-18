冬の日本海でたくましく育った「天然のと寒ぶり」を味わう催しが能登町で開かれ、訪れた人たちが、旬の味覚を楽しみました。多い時には一日に1000本の水揚げがある日本有数のブリの産地、能登町の宇出津港で開かれた「寒ぶりまつり」県漁協能都支所では、宇出津港で水揚げされた天然寒ブリの中でも形や見た目が整った10キロ以上の大物を「宇出津港のと寒ぶり」としてブランド化しています。会場では、寒ブリの解体ショーのほ