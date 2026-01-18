中島健人が公式応援ソング熱唱ミラノ・コルティナ五輪の開幕を2月6日に控え、18日に千葉・ららアリーナ 東京ベイでTEAM JAPANの結団式と壮行会が行われた。壮行会には歌手で俳優の中島健人も登場。五輪代表も思わず感嘆の声を漏らした。壮行会に登場した中島は、「TEAM JAPANの皆さんにエール、そして声援をすべて詰め込んだ楽曲を歌わせていただきます。気合を入れて、今日初披露なので、頑張りたいと思います」と笑顔で気合