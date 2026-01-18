日本ハムは１８日、千葉・鎌ケ谷の２軍施設で新入団選手歓迎式典を行った。北海道江別市出身の育成１位・常谷拓輝（北海学園大）が最高の誕生日を迎えた。２２歳となった１８日は「ルーキーお披露目会」に出席し、集まった１０８５人のファンから拍手などで、盛大に祝福を受けた。早期の支配下昇格を狙う有望株は「初めてこれだけ多くの方に祝っていただき、本当うれしい。と同時に、すごい舞台に来たなと感じた。プレーで恩返