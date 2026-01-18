18日午後6時46分ごろ、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は釧路沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の厚岸町、浜中町、標茶町、標津町、別海町、それに根室市です。【各地の震度詳細】■震度1□北海道厚岸町浜中町標茶町標津