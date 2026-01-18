ロッテの高野脩汰投手（２７）が１８日、小島、阪神・大竹らと長崎市内で行っている自主トレを公開。キャリアハイを目指す今季、カーブとスライダーの２球種に取り組んでいることを明かした。「曲がり球を自信持って選択できるクオリティーにもっていけるように取り組んでます。スライダーとカーブで全然違う軌道を目がけて投げられているので、どっちも良く進められているなと思います」と手応えを明かした。昨季はリリーフ