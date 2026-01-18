歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。自身の体調について綴りました。【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「昨年末から舌が腫れ」大学病院で診察「結果は『血腫』でした」「1週間後に、再度診察を受けます」堀ちえみさんは「やはり感覚が鈍い分大変なんだなぁ」と題しブログを更新。続けて「昨年末から舌が腫れ始め、『喋りにくいな』と思っていました。」「でも浮腫みとかで、久々に調子が悪いだけ。そのうちに治るだろう。ぐ