１８日午前８時１０分頃、青森県八戸市吹上、無職女性（９１）方から出火、木造一部２階住宅を全焼し、男女２人の遺体が発見された。県警八戸署によると、女性は息子（６６）と２人暮らしで、２人と連絡が取れていないという。同署は出火原因などを調べている。近くに住む女性は「時間もたたずにあっという間に燃えて、怖かった」と話していた。