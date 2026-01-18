バレーボールの国内最高峰ＳＶ.リーグ女子のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ富山は、アウェーで首位の川崎と対戦し、0対3とストレート負けを喫しました。きょうまでの今シーズンの成績は12勝12敗で10位です。