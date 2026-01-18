能登半島地震からの復興を願ってきょう、氷見市でコンサートが開かれ、訪れた人たちが一日も早い被災地の復興に思いを寄せていました。このコンサートは、東京から氷見市に移住して農業に携わっている夫婦と、その活動を応援している地元の人たちなどでつくる「交響する氷見」が開いたものです。出演者はプロ、アマチュア問わず、氷見市や石川県志賀町で活動する弦楽クラブなどおよそ100人で、迫力ある演奏に観客から