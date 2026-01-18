綾瀬はるか（40）が18日、都内で行われた主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督、4月17日公開）完成報告会で「やっぱり…すごい泣きました」と吐露した。00年3月8日に発生した営団地下鉄（現東京メトロ）日比谷線の脱線事故に遭い17歳の若さで亡くなった、大橋ボクシングジム練習生の富久信介さんにまつわる実話を元にした作品。綾瀬は「実話というのもありますし、そこに描かれている学生時代もキラキラしてい