きょう午後、米沢市の国道で酒を飲んだ状態で軽乗用車を運転したとして、米沢市に住む47歳の男が現行犯逮捕されました。男は逮捕される直前に交通事故を起こしていて、容疑を認めているということです。 道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、米沢市万世町桑山に住む、自称アルバイト従業員の47歳の男です。 警察によりますと、男はきょう午後1時ごろ、米沢市万世町片子の国道13号で、酒を飲んだ状態で軽乗用車を運転し