衆院選に向け、自民党は岐阜県内で唯一の空白区となっていた4区で県議を擁立することを内定しました。自民党岐阜県連は18日、衆議院岐阜4区の候補者として加茂郡選出の県議・加藤大博さん(46)の公認を党本部に求めることを決めました。武藤容治県連会長：「前回大変残念な結果になりましたので、今回は加藤候補予定者ということで、みんなでしっかりまとまろうということになりました。各地区協力しながら情報も共有しながらや