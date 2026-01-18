きょう午後5時14分ごろ、愛知県尾張旭市城前町の住宅で火事があり、激しい炎と煙があがりました。午後6時半時点で、消火活動が続いています。 【写真を見る】住宅火災 2人病院に搬送 激しい炎あがり消火活動急ぐ 愛知・尾張旭市 名鉄瀬戸線は平常運転【速報】 この火事で、消防によりますと、2人が病院に運ばれましたが、命に別状は無いとみられています。 現場は、名鉄瀬戸線の旭前駅と尾張旭駅の間の住宅街です。 名鉄瀬戸線