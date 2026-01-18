共同通信社は17、18両日、セクハラ問題による前職の辞職に伴う福井県知事選（25日投開票）の電話調査を実施し、取材結果を加味して情勢を探った。いずれも無所属新人で、前越前市長山田賢一氏（67）と元外務省職員石田嵩人氏（35）が競り合っている。共産党県委員会書記長金元幸枝氏（67）は厳しい。自民党の支持を受ける山田氏と、県連の一部が支援する石田氏の保守分裂選。山田氏は日本維新の会、国民民主、立憲民主、公明各