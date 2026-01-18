◆大相撲初場所８日目（１８日・両国国技館）西前頭３枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）が、横綱・大の里（二所ノ関）を押し出し、４場所連続の金星獲得となった。４場所連続は２０１８年初場所の北勝富士以来、昭和以降では３人目の快挙。伯乃富士は一気の押しで大の里を圧倒した。「うれしいです。（４場所連続金星は）光栄に思います。横綱に立ち合い、負けないようにいって、引かしたらチャンスがあると思って行きました」と表情を