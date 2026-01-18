人気グループ「ＥＸＩＬＥ」のＴＡＫＡＨＩＲＯ、ＡＫＩＲＡらが１８日、都内で行われた「ＬＤＨＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲ２０２６」開幕記念会見に出席した。「ＬＤＨＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲ」は、６年に１度行われるＬＤＨグループの総力を挙げた総合エンターテインメントの祭典。今年で４回目の開催となる。記者会見にはＬＤＨ所属の各グループから代表メンバーが登壇。１０組１８名のアーティストが集結した。ア