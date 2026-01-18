まさかの総崩れだ。大相撲初場所８日目（１８日、東京・両国国技館）、横綱大関陣全員が敗れる大波乱となった。この日、国技館では２０２０年１月の初場所１４日目以来、６年ぶりに天覧相撲が行われた。天皇、皇后両陛下と長女の愛子さまが貴賓席から幕内後半の取組を観戦。館内も特別な雰囲気に包まれた。横綱豊昇龍（立浪）は、琴桜（佐渡ヶ嶽）、安青錦（安治川）の両大関が敗れた直後に登場。幕内大栄翔（追手風）を相手に