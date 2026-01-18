【モデルプレス＝2026/01/18】元AKB48でタレントの高橋みなみが17日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘアカラー後の姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】34歳元AKB神7「落ち着いた色で可愛い」バッサリカットに続きカラーチェンジ◆高橋みなみ、ヘアカラー後の姿を公開高橋は「先日はカットと縮毛矯正だったので今回はカラー」と報告。担当美容師と鏡越しに撮影した2ショットを公開した。明るめの茶髪から少し暗くなって