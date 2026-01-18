メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市出身の将棋の藤井聡太六冠が名古屋で朝日杯将棋オープン戦の対局に臨みました。 朝日杯将棋オープン戦は、持ち時間40分の早指しのトーナメントです。 18日は、ポートメッセなごやで1回戦と2回戦が公開対局で行われました。 藤井六冠は、1回戦を勝ち上がり、続く2回戦では斎藤慎太郎八段を下して準決勝進出を決めました。 朝日杯の準決勝と決勝は、2