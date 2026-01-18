サッカーJ1・神戸からスペイン2部のUDラス・パルマスへの期限付き移籍が17日に発表された日本代表FW宮代大聖選手。ラス・パルマスの公式Xでは現地での様子や日本語で意気込みを語る様子が公開されました。宮代選手は川崎の下部組織出身で、2019年にトップチームデビュー。その後山口、徳島、鳥栖などを経て24年に神戸に加入すると、2シーズン連続で11ゴールと得点源として活躍しました。25年7月にはE-1選手権でA代表デビューを飾る