◇サッカー イングランド プレミアリーグ リーズ・ユナイテッド 1-0 フラム(日本時間18日、英 エランド・ロード)リーズ・ユナイテッドの日本代表MF田中碧選手が決勝点の起点となる活躍を見せ、チームの勝利に貢献しました。直近のFAカップ3回戦では決勝ゴールをマークした田中選手ですが、リーグ戦では6試合続けてベンチスタートに。しかしこの試合、両チーム無得点で迎えた後半36分から途中投入されると、決定的な仕事をこなしま