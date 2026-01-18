「大相撲初場所・８日目」（１８日、両国国技館）６年ぶりの天覧相撲として行われたが、２横綱２大関が全員敗れる波乱の中日となった。大栄翔にはたき込みで敗れた横綱豊昇龍は支度部屋で風呂から上がると、大の里の敗戦に「負けた〜！？全員負けじゃねーか！」と苦笑いで驚いていた。粂川審判長も「びっくりした」と、あ然とした表情で振り返った。蔵前国技館に昭和天皇が初めてご来館された昭和３０年夏場所１０日目の