1月22日（木）より、オペラの人気リップ「グロウリップティント」から、バレンタインシーズン限定色が登場します。テーマは「Romantic Dark Kiss」。甘さとビターさを併せ持つ大人可愛いカラーは、冬のメイクを一気に格上げしてくれる存在です。グロスいらずでぷるんとした水光ツヤが続く処方はそのままに、特別感あふれる限定色で、バレンタイン気分を楽しんでみてはいかがでしょうか♡ 水光ツヤを