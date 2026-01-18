伯乃富士に押し出される大の里＝両国国技館大相撲初場所8日目（18日・両国国技館）令和2度目の天覧相撲で2横綱、2大関が全て敗れる波乱。大の里は伯乃富士に押し出され、豊昇龍は大栄翔にはたき込まれ、ともに2敗。伯乃富士は2018年初場所の北勝富士以来となる昭和以降3人目の4場所連続金星。大栄翔は5個目の金星。1敗対決は関脇霧島が新大関安青錦を寄り倒した。大関琴桜は小結王鵬に押し出されて3敗目。王鵬は3勝目を挙げた