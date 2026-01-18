東都大学野球リーグの亜大が１８日、東京都内の八幡神社で必勝祈願を行い、正村公弘監督（６２）が新入生として入学するオリックスの吉田輝星の弟・大輝の伸びしろに期待した。「（金足農の）２年から見ていて、だんだん良くなってきたので、アプローチして。順調にステップアップしてくれている」。２月上旬に入寮予定で、下旬には練習試合やオープン戦が始まる。「使ってみたいね。（正村監督が）思っているフォームを伝えて