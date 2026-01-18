＜大相撲一月場所＞◇中日◇18日◇東京・両国国技館【映像】マスク姿でもオーラが“ダダ漏れ”の著名人一年の始まりを告げる初場所の中日、熱戦が続く土俵下の「たまり席」に、早い時間帯から著名人の姿があり、中継のファンの間で大きな話題となった。マスクを着用しての観戦だったが、その独特のオーラは隠せず「マスクしてても分かる」といった声も上がった。東方の花道に近い溜まり席に座っていたのは、お笑いタレントの“