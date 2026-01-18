言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、お正月になじみのある言葉や、技術の向上に欠かせない言葉を集めました。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□じんじょう□□□□どしでん□□ヒント：空を飛ぶ想像上の動物が含まれています答えを見る↓↓↓↓↓正解：たつ正解は「たつ」でした。▼解説それぞれの言葉に「たつ」を入れると、次のように