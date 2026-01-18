きょう（18日）広島で行われた全国男子駅伝。「シン・山の神」青山学院大学の黒田朝日選手が2人抜き、トップとの差を20秒以上つめて3位に浮上するなど活躍しました。 ▶【画像を見る】弟・然選手の給水に密着妹の詩歌ちゃん（8）も箱根に駆けつけた！ 岡山は過去最高順位となる4位でした。 黒田朝日選手やその家族に密着取材したRSK記者による記事を再掲します。 1月5日の記事を再掲 今月2日と3日に行われた箱根駅伝。