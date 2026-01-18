こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。寒い日が続き、暖房をつけていると乾燥が気になる方も多いのでは？今回は、乾燥しがちな冬の肌対策にぴったりの高保湿スキンケアをご紹介します。（文・写真＝Rila）【写真】乾燥肌さん必見！元CAが厳選した“高保湿スキンケア”■洗い上がりにつっぱらないメイクを落とした後の肌のつっぱりがずっと気になっていた筆者が、本当に出会えてよかった乾燥しにくいクレンジング。