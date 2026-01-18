テレビアニメ『ONE PIECE』を題材にした「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol．3」が、1月23日（金）から、一番くじ公式ショップおよび麦わらストアなどで発売される。【写真】迫力すごっ！「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol．3」景品一覧■シリーズ第3弾今回登場する「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol．3」は、作中に登場する悪魔の実の能力者をデザインしたアイテムを展開する、全9等級45種