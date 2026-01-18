アカデミーで育ち、川崎フロンターレを支え続けてきたGK安藤駿介。2025年限りで現役引退を発表し、新シーズンからはアシスタントGKコーチを務めることになった男の魅力を改めて紹介するインタビューシリーズである（第２回／全４回）。――◆――◆――昨年11月30日。川崎のホーム最終戦。安藤は契約満了が決まっていたGKチョン・ソンリョンと揃ってベンチ入りを果たすも、ピッチに立つチャンスは訪れなかった。それでも試