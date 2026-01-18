日本の奇跡的プレーへの反響が鳴り止まない。大岩剛監督が率いるU-23日本代表は１月16日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準々決勝で、ヨルダンと対戦。延長戦を含む120分間を１―１で終え、PK戦を４−２で制して、準々決勝進出を決めた。話題となったのが、PK戦で日本の２人目として登場した道脇豊のキックだ。相手GKにセーブされたかと思った次の瞬間、その守護神が喜んでいる間に、空中に跳ね上がった