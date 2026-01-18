鮮やかなオレンジ色でみずみずしい果肉をみせる「せとか」尾道市瀬戸田町で、県内や首都圏の市場への出荷作業がピークを迎えています。 せとかは３種の柑橘を掛け合わせたフルーツで、糖度が１３を超す甘みと大玉で美しい見た目から「かんきつの女王」と呼ばれています。 秋に入っても暖かい日が続いたため例年よりも生育が良く、大きく仕上がったということです。 ＪＡひろしませとだ選果場 片山武志副場長「トロ