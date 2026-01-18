第３１回全国男子駅伝が行われ、広島は惜しくも入賞とはなりませんでした。 広島の冬の風物詩として知られる男子駅伝は平和公園と宮島口を結ぶ４８ｋｍのコースを７区間で争います。 広島は２区までの高校生・中学生区間で２４位と出遅れますが、舟入高校出身、３区の富士通・伊豫田が１０人抜き！先輩が力走を見せ順位を上げます。 その後順位を１つ落としアンカーの中国電力・中島へたすきをつなぐと…最後は１３