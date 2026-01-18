テコンドーの全日本選手権は18日、愛知県の豊橋市総合体育館で行われ、女子49キロ級は19歳の岡本留佳（HamaHouse）が決勝で2021年の東京五輪に出場した山田美諭（城北信用金庫）を破り、同階級で初優勝した。女子53キロ級は世界選手権代表の加藤柚帆（大東大）が3連覇を果たした。男子63キロ級は浅田将揮（大阪経法大）が決勝で同代表の前田秀隆（大東大）に勝った。