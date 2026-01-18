東都大学野球リーグ1部の亜大は18日、東京都西多摩郡日の出町にある八幡神社で必勝祈願を行った。今秋ドラフト候補の前嶋藍捕手（3年）は大学球界でも屈指の強肩が武器。昨年12月の大学日本代表候補の強化合宿でも存在感を放った。大学ラストイヤーの目標として「チームとしては四冠、個人は1つでも上の順位でプロに行く」と掲げた。横浜隼人（神奈川）時代は関東屈指の捕手として名をとどろかせ、高卒プロ入りが期待される