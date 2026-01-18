７人を抜き総合１０位でゴールした辻原＝広島市の平和記念公園前第３１回全国都道府県対抗男子駅伝は１８日、広島市平和記念公園前発着の７区間、４８キロで行われ、神奈川は県の大会記録を塗り替える２時間１９分１４秒で１０位だった。宮城が大会記録に並ぶ２時間１６分５５秒で初優勝した。１区２４位でスタートした神奈川は、２区直江星矢（秦野西中３年）が区間３位の好走で１６位に引き上げて３区平島龍斗（日体大４年）