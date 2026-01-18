元プロ野球選手で野球解説者の山崎武司(※崎はたつさき)氏が、YouTubeチャンネル『ピカイチ名古屋チャンネル /PIKAICHI-NAGOYA talking variety CH.』で10日に公開された動画に出演。中日2軍の日本一を手放しで喜べない理由を語った。山崎武司氏○「中堅クラス使ってたからね」落合英二氏を2軍監督に、14年ぶり7度目となるファーム日本一となった中日。この件について「下のほうが良くなってきたということは言えますか?」と問われ